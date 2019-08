Smukfest sender Skive videre i pokalen uden kamp

1. divisionsholdet Skive IK behøver ikke at bekymre sig om at få beskidte knæ for at avancere fra torsdagens pokalkamp mod Lystrup IF og dermed bringe sig i anden runde.

Jyllandsserieholdet Lystrup har ifølge Skive Folkeblad meddelt, at man ikke kan stille hold til kampen, hvorfor Skive vinder uden kamp.

Det i sig selv er lidt bemærkelsesværdigt på det niveau, men årsagen til afbuddet er ikke faldet i god jord hos Skive.

Skives sportschef, Rasmus Brandhof, blev ifølge Skive Folkeblad kontaktet af en holdleder fra Lystrup, som sagde, at man ikke kunne stille hold, fordi en stor del af spillerne skal på Smukfest.

- Det er jo fuldstændig vanvittigt, og det sagde jeg også til ham. Det er simpelthen for ringe, siger Rasmus Brandhof til lokalmediet.

Skives næste opgave bliver dermed udekampen i 1. division mod Fremad Amager 11. august.