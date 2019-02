Smilet tilbage hos Kirkeløkke: Tillykke VM-venner!

Håndbold: Smilet er tilbage på ansigtet hos GOG's landsholdsback Niclas Kirkeløkke.

Den 24-årige højre back var udset til en bærende rolle på landsholdet under den netop afsluttede VM-slutrunde, men drømmen om en VM-slutrunde på hjemmebane blev brutalt knust lørdag den 15. december i Silkeborg - i en kamp mod BSV - hvor Kirkeløkke faldt så uheldigt i en aktion, at han rev det bagerste korsbånd i sit venstre knæ over.

Skaden sendte reelt backen ned i et dybt hul. Da Sport Fyn mødte Niclas Kirkeløkke i forbindelse med holdkammeraternes træningskamp mod Ribe-Esbjerg HH i Ringe, 15. januar, fortalte GOG'eren, at han - i skuffelsen over ikke at være med til slutrunden - ikke kunne holde ud at følge slutrunden på tv.

- Det er for hårdt, som det lød fra Niclas Kirkeløkke.

Fredag formiddag er det en anden Niclas Kirkeløkke, Sport Fyn møder, da GOG-truppen træner forud for lørdagens kamp i ligaen mod Aalborg Håndbold i det nordjyske. Smilet er tilbage på ansigtet hos det 24-årige stortalent, der tørner ud for Rhein-Neckar Löwen i Bundesligaen i næste sæson. Han kan endog - med benet i skinne - ses på træningsbanen skydetræne på målmand Frank Mikkelsen. Derefter går han ind i GOG's motionsrum for at specialtræne/genoptræne.