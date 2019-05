Smalle gader giver Magnussens ustabile racer muligheder

Det er svært at overhale i Monacos gader, og det kan blive en fordel for Kevin Magnussen, mener hans far.

Den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen (Haas) har haft en svingende sæson hidtil.

En sjetteplads i Australien i første grandprix blev efterfulgt af tre svære løb, der alle gav en 13.-plads, inden han senest i Spanien blev nummer 7.

Haas-teamet har haft store problemer med dækkene i løbene, men i denne weekend er det Monacos gader, som lægger asfalt til det legendariske grandprix i fyrstedømmet. Og det kan hjælpe Haas, hvis dækkene stadig driller.

Det vurderer Jan Magnussen, Kevin Magnussens far, som selv kørte Monacos Grandprix i 1997 og 1998 som den første dansker nogensinde.

For de svære betingelser for overhaling på bybanen i Monaco gør, at kvalifikationen har endnu større betydning end i andre løb. Og netop i kvalifikationerne har Haas-raceren været fin.

- Det er utrolig vigtigt at få en god tidtagning, for det er svært at overhale. Og på trods af problemer med bilen har den jo vist sig at være meget god i tidtagningen, siger Jan Magnussen.

- Hvis det viser sig, at de stadig har et problem med dækkene senere hen i løbet, så vil en god tidtagning hjælpe dem et godt stykke på vej.

Det bliver Kevin Magnussens femte grandprix i Monaco, hvor han debuterede i 2014 for McLaren med en pointgivende tiendeplads.

I 2015 var han uden sæde i Formel 1, mens hans Renault i 2016 ikke holdt hele vejen til mål. Den første sæson for Haas i 2017 gav igen point med en tiendeplads, inden han sidste år blev nummer 13.

Den helt store udfordring på banen i Monaco er, at den ikke levner plads til fejl. På stort set alle steder af banen vil en for sen nedbremsning eller en anden fejl resultere i en kollision med en barriere.

Som den tidligere tredobbelte verdensmester Nelson Piquet fra Brasilien engang udtalte om banen i Monaco:

- Det er som at køre en cykel rundt i sin dagligstue.

Der er meget lidt plads til at klemme sig forbi forankørende, og selv den mindste oversatsning bliver straffet ubønhørligt.

- Det er meget svært at overhale. Det kræver, at køreren foran laver en fejl. Og så er det stadig svært. Muren står der jo stadig, slår Jan Magnussen fast.

Lørdag køres både den sidste træning og den vigtige kvalifikation til grandprixet i fyrstedømmet.