Små drillerier med større perspektiv: Udefans budt velkommen med Randers-champagne

Fodboldklubben OB uddelte gratis Mokai-drikke under navnet Randers-champagne og serverede Thor-pilsnere for at undgå, at søndagens mange tilrejsende randrusianere slog flikflak. Meningen bag er dog ikke kun sjove drillerier.

- Vi skal som de gode værter, vi gerne vil være, sørge for, at de også får en god oplevelse, når de besøger vores stadion - i det mindste uden for banen, siger Jack Jørgensen.

Kommerciel chef i OB, Jack Jørgensen, måtte efter den seneste hjemmekamp beklage over for de op mod 100 Brøndby-fans, der missede starten af kampen på grund af problemer med adgangsforholdene til udebaneafsnittet.

- På vejen herned har vi faktisk talt en del om, at det er sådan noget, man burde gøre meget mere. Opslaget på Facebook blev jo delt helt vildt, så det har nok betydet, at vi er flere her i dag, end vi ellers ville have været, sagde Kasper Soelberg, der har været Randers-fan, så langt han kan huske tilbage.

At være fodboldfan er at være en del af et stort fællesskab, som ikke mindst bliver skabt, når man rejser af sted sammen og skal stå sammen på udebane. Det er dér, hvor der virkeligt bliver skabt noget fankultur.

Kasper Soelberg (i den grå jakke) håber, at klubberne i Superligaen vil gøre meget mere ud af at lave sjove indslag, hvor klubberne driller hinanden på tværs. I sidste ende handler det om at få flere folk på de danske stadion. Foto: Sugi Thiru

Søndag kunne alle udefans sætte sig til rette med deres hjemmevante drikkevarer, inden kampen startede. Blandt dem sad Hans Hjøllund Jensen, der har fulgt det lokale fodboldhold, siden det hed Randers Sportsklub Freja. Og for alvor blev en del af fankulturen i klubben, da han i 1995 vendte hjem til Danmark efter at have boet i Sverige i omkring 20 år.

Fokus på godt værtskab

Superligaklubberne gik i slutningen af 2017 sammen med sammenslutningen Danske Fodbold Fans for at forbedre forholdene for udeholdenes fans. Det har blandt andet resulteret i ansættelser af fankoordinatorer, der skal sørge for, at udeholdets fans får en god oplevelse og i fælles standarder for adgangsforhold og sikring af det samme serviceniveau, som bliver givet til hjemmebaneholdets fans.

Det øgede fokus på udeholdets fans, har dog også givet sig til udtryk i flere sjove indslag som OB's velkomst til østjyderne. Da FC Nordsjælland den 25. november 2018 tog imod OB, var det således også med fynske specialiteter som Odense-pilsnere fra Albani og gratis brunsviger.

Formand for sammenslutningen Danske Fodbold Fans, Christian Kokholm Rothmann, håber, at det øgede fokus på godt værtskab vil fortsætte.

- Mit helt generelle indtryk er, at klubberne er blevet mere og mere opmærksomme på, at det er vigtigt at få udeholdets fans trukket til stadion. Så vi ser helt klart flere af de her små, sjove tiltag, siger Christian Kokholm Rothmann.

Der er dog ting, der er en del vigtigere end sjove påfund og gratis drikkevarer, lød det fra både Kasper Soelberg og Hans Hjøllund Jensen.

- Det vigtigste er, at man kan komme hurtigt ind på stadion, og at man har nogle ordentlige pladser og ikke bliver placeret oppe i et hjørne, hvor man hverken kan ses eller høres, sagde Hans Hjøllund Jensen.