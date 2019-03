Slutspillet starter: Svendborg Rabbits klar til herrefight mod Randers

Basketball: Nu bliver det alvor.

Efter et grundspil med 24 kampe, der har handlet om at positionere sig, begynder slutspillet i Basketligaen torsdag aften med den første kvartfinale. Svendborg Rabbits tager imod Randers Cimbria i et forventet tæt opgør mellem nummer fire og fem.

- Det bliver en tæt og svær serie, men vi glæder os. Det bliver en rigtig herrefight, siger Troels Mortensen, direktør for Svendborg Rabbits.

De to hold har mødtes fem gange i denne sæson, og bortset fra den første kamp, hvor Svendborg Rabbits vandt 96-76 over et svækket Randers-hold, har alle opgør været jævnbyrdige. Rabbits har vundet to ligakampe i Randers i november og januar og pokalkvartfinalen i Svendborg i januar, mens Randers har vundet to gange i februar og marts i Svendborg.

- De to nederlag til Randers var tætte til det sidste. I det første nederlag var spillerne mærkede af skuffelsen over at have tabt pokalfinalen fire dage forinden, og i det andet nederlag kunne det lige så godt være gået vores vej, siger Troels Mortensen.

Svendborg Rabbits har haft det svært mod topholdene Bakken Bears og Horsens IC. Men Randers er en mere jævnbyrdig modstander uden de skræmmende fysiske monstre på et pænt stykke over to meter, som andre hold har.

- Vi står godt til Randers, hvor vi fysisk har en fordel med vores spillere som Jacob Enevold, Jeremiah Ingram og Enouma Ebinum. Det burde give os en fordel i rebound-spillet, siger Troels Mortensen.