Slovensk duo kører fra Vuelta-feltet på modbydeligt bjerg

Slovenerne Primoz Roglic og Tadej Pogacar satte fredag samtlige konkurrenter på plads på en modbydelig afslutning på 13. etape af Vuelta a España.

Roglic fra Jumbo-Visma øgede sit forspring i den samlede stilling, mens Pogacar (UAE Emirates) tog sin anden etapesejr i dette års Vuelta.

På den afsluttende stigning, Los Machucos, stod flere af rytterne enkelte steder nærmest stille på vej mod toppen, og det var i dette terræn, at de to slovenere slog til.

Ingen af konkurrenterne kunne følge deres tempo op ad bjerget med stigningsprocenter på 25.

Etapen bar præg af et stort udbrud - blandt andre med deltagelse af Niklas Eg (Trek). På et tidspunkt fik de forreste slået et hul på mere end otte minutter til feltet.

På vej hen mod den hårde afslutning forsøgte flere at komme afsted, og spanske Hector Saez (Euskadi-Murias) fik en overgang slået et stort hul til de øvrige udbrydere.

Saez gik dog fuldstændig kold, da han ramte Los Machucos.

Længe så det ud til, at franskmanden Pierre Latour (AG2R) skulle vinde, men med halvanden kilometer til mål, blev han indhentet af de to hurtige slovenere Roglic og Pogacar, der strøg forbi den franske udbryder.

Movistar-duoen Alejandro Valverde og Nairo Quintana blev sat med 27 sekunder på vej op og blev sat yderligere tilbage i klassementet.

Valverde er på andenpladsen nu 2 minutter og 25 sekunder efter den førende Roglic. Quintana rykker fra fjerde- til femtepladsen og er 3 minutter og 18 sekunder efter den suveræne slovener.

20-årige Tadej Pogacar, der vandt 9. etape, kørte sig op på podiet og indtager nu tredjepladsen - 3 minutter og 1 sekund fra førstepladsen.