Slovener overtager Giro-føring efter italiensk etapesejr

Italieneren Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe) triumferede på 12. etape i Giro d'Italia torsdag eftermiddag.

Han var en del af et udbrud, der længe havde domineret etapen, og da fem mand skulle kæmpe om etapesejren, havde han det stærkeste tråd i pedalerne.

Det er den 31-årige hjælperytters første sejr som professionel.

Sloveneren Jan Polanc (UAE Emirates) kom i mål 25 sekunder efter, men det var mere end var tids nok til, at han overtager løbets lyserøde førertrøje.

Han er fire minutter foran favoritten Primoz Roglic, inden løbet for alvor rammer de bjergtunge etaper.

På et tidspunkt var torsdagens udbrydergruppe over et kvarter foran gruppen af favoritter, før forspringet stille og roligt skrumpede ind, uden favoritterne nogensinde nåede at være i spil til en etapesejr.

Cirka 40 kilometer fra mål ventede etapens helt store udfordring i form af den yderst hårde Montono-stigning, der er 8,8 kilometer lang og har en gennemsnitlig stigningsprocent på 9,5.

Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) var første mand oppe ad bjerget, og han overtager dermed førstepladsen i bjergkonkurrencen.

Da favoritgruppen passerede toppen, var Valerio Conti (UAE Emirates) iført den lyserøde førertrøje sat af. Conti er nu nummer tre i klassementet.

Miguel Ángel López (Astana) forsøgte at indhente noget af den tid, han tabte på enkeltstarten i søndags. Det lykkedes at hente 29 sekunder på de øvrige formodede favoritter.