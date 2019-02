Slalomdronning holder pause inden sæsonafslutning

Mikaela Shiffrin springer World Cup-stævner i Schweiz og Rusland over på grund af træthed og rygproblemer.

Den 23-årige amerikanske skistjerne Mikaela Shiffrin er udmattet og har fået problemer med ryggen.

Derfor har slalomdronningen ikke planer om at deltage i de kommende to World Cup-stævner, der afholdes i Schweiz og Rusland.

Det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

Shiffrin har længe døjet med en øm ryg, og hun fortæller, at hun nu er nødt til holde en kort pause på to uger, indtil hun igen i marts deltager i et World Cup-stævne i Tjekkiet og i sæsonfinalen i Andorra.

- Min krop begynder at brokke sig hvert år.

- Jeg skal bare blive hundrede procent klar igen og træne lidt, siger Shiffrin.

Inden Shiffrin går på selvvalgt pause, ser hun med glæde tilbage på sæsonens foreløbige præstationer, der har budt på 14 World Cup-sejre, to VM-guldmedaljer og en VM-bronzemedalje.

- Jeg har det meget sjovere i denne sæson, end jeg nogensinde har haft, og det er bare fedt.

- Nu ser jeg frem til en pause og til at ligge på en strand et eller andet sted, siger Shiffrin.

Hun er en ud af to skiløbere, der har vundet 14 World Cup-løb i samme sæson. Den anden er schweiziske Vreni Schneider, der gjorde det i sæsonen 1988/89.