Slagen OB-træner: Brøndby var bedre på alle parametre

OB var foran 2-1 med godt ti minutter tilbage af søndagens udekamp mod Brøndby, men fynboerne tabte alligevel 2-3.

Efter kampen var OB-træner Jakob Michelsen uhyre skuffet over præstationen og mener bestemt ikke, at OB fortjente point i kampen.

- Brøndby var bedre end os på stort set alle parametre - teknisk, taktisk, fysisk og mentalt, siger Jakob Michelsen.

- Selv om vi havde nogle marginaler i form af en lidt tilfældig 1-1-scoring og et straffespark til 2-1, lavede vi simpelthen bare en for dårlig præstation til at få point med.

Brøndby-træner Niels Frederiksen glæder sig over måden, Brøndby fik vendt et truende nederlag til en sejr.

- Vi var det bedste hold på banen i samtlige 90 minutter, så jeg synes godt, man kan sige, at det var ufortjent, at OB pludselig kom foran.

- Men spillerne viste god moral og blev med at klø på, siger en glad Niels Frederiksen.

OB kom foran 2-1 efter en periode med et tungt Brøndby-pres, og fynboernes anfører, Janus Drachmann, mener ligesom Niels Frederiksen ikke, at det var helt fortjent.

- Man tænker ikke på det, når man løber derinde, men når jeg lige har fået pulsen ned, kan jeg kun være enig med Niels.

- Vi var alt for sjældne gæster i Brøndbys felt, konstaterer OB-anføreren.

Niels Frederiksen har overtaget roret i Brøndby denne sommer, og Janus Drachmann så søndag en mere tålmodig og afventende spillestil fra de blågule.

- Brøndby er mere tålmodige i deres spil med bolden, og de vender spillet en del mere nu.

- Hvor de tidligere var meget direkte, spiller de med en smule mere omtanke nu, siger OB-anføreren.

Niels Frederiksen overtog trænersædet efter Martin Retov, der nu igen er Brøndbys assistenttræner.