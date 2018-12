Inden næste års Tour de France begynder 6. juli i Bruxelles, forventer det dominerende cykelhold Team Sky at vide, om holdet kører videre under et nyt navn i 2020.

Det skriver holdet i et åbent brev til sine fans, efter at det onsdag blev meldt ud, at mediehuset Sky stopper som hovedsponsor på holdet ved udgangen af 2019.

- Med hensyn til fremtiden er vi åbne. Hvis vi kan finde en ny langsigtet partner, der kan tage holdet ind i en ny ære, så vil gerne det. Vi vil gøre alt for at få det til at ske i de næste uger og måneder.

- Vi kan ikke forudsige, hvad der vil ske fra 2020, og vi kan ikke udstede garantier. Men uanset hvad der sker, vil vi sørge for, at der på den ene eller anden måde er en afklaring om holdets fremtid inden Tour de France-starten i juli næste år, skriver holdet.

Siden 2010-sæsonen har holdet kørt under navnene Sky Procycling og Team Sky. Med et væsentligt større budget end konkurrenterne har holdet formået at være en næsten altdominerende faktor i sporten, særligt i de største etapeløb.

Holdet har blandt andet opnået stor succes i Tour de France, som med en enkelt undtagelse er blevet vundet af en Sky-rytter hvert år siden 2012.

Bradley Wiggins, Chris Froome og senest Geraint Thomas har triumferet i det store etapeløb, mens de har været på lønningslisten hos det britiske cykelhold.

Ifølge Sky selv har holdet vundet 322 sejre siden 2010. Det inkluderer otte samlede sejre i Grand Tour-løb, 52 samlede sejre i andre etapeløb samt 25 sejre i endagsløb.