Skuffet herredouble efter sølv: For dårlig attitude

Der er sølvmedaljer, der vækker større glæde end andre. Dem, som Anders Skaarup Rasmussen og Kim Astrup fik overrakt efter finalenederlaget ved European Games, bragte ingen smil.

Herredoubleparret i badminton var topseedet i Minsk, men fandt aldrig det gode spil i finalen og tabte til briterne Christopher Langridge og Marcus Ellis med hele 17-21, 10-21.

Særligt andet sæt var en småpinlig affære for parret.

- Vi er helt sindssygt skuffede. Det var ikke denne måde, vi ville afslutte European Games på. Vores attitude var ikke god nok. Det er frustrerende og irriterende at stå med sådan en følelse efter en finale, siger Kim Astrup.

Skaarup var lige så kritisk over indstillingen.

- Da vi klædte om efter kampen, kom flere forbi og klappede os på skulderen og sagde "godt kæmpet", men det var nok det eneste, det ikke var i dag.

- Vi prøvede at give den skuddet i første sæt, men vi fik aldrig dræbt boldene eller fremtvunget fejl fra dem, men også ros til dem for at gøre det så svært for os, siger Anders Skaarup.

Det var ifølge Astrup heller ikke i danskernes favør, at boldene var langsommere end hidtil i turneringen.

- Vi har spillet med hurtige bolde hele ugen, men i dag var de utroligt langsomme, og det passede englænderne godt, så de kunne gøre kampen fysisk. Så blev vi lidt for ivrige og mistede tålmodigheden, siger Astrup.

Det danske par er aktuelt det eneste fra Europa i top-20 på verdensranglisten, og derfor er det skuffende for det ottendebedste par at rejse fra Minsk med kun sølv.

- Det er en plads dårligere, end vi havde håbet og troet på. Vi fik nogle gode sejre undervejs, men når man taber med 17 og 10, som vi heldigvis sjældent gør, er man nødt til at kigge indad.

- Det er ikke godt nok i forhold til det, vi gerne vil stå for, lyder det fra Anders Skaarup.

Danmark har stadig mulighed for at vinde guld i badminton, når Anders Antonsen og Mia Blichfeldt søndag spiller finale i henholdsvis herre- og damesingle.