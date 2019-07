Skuffet Geraint Thomas: Jeg var ikke på toppen

Det er ingen overraskelse for Geraint Thomas, at han tabte tid på lørdagens bjergetape til Tourmalet i Tour de France.

Sidste års vinder følte sig nemlig halvsløj fra morgenstunden, fortæller han efter at have smidt 36 sekunder til etapevinder Thibaut Pinot.

- De næste dage vil vise, om det er et fysisk problem. Jeg følte mig ikke på toppen fra starten.

- Jeg håbede, det ville blive bedre, og på sidste stigning handlede det kun om at hænge på så længe som muligt, siger Geraint Thomas ifølge Eurosport.

Etapen afslørede sprækker i det ellers tykke panser, som Ineos-holdet tidligere har kørt med.

Hjælperytterne faldt fra på vej op ad Tourmalet, og på de sidste kilometer måtte Geraint Thomas og Egan Bernal klare sig selv.

En kilometer fra mål slap Thomas så grebet om gruppen af favoritter.

- Jeg følte mig ret svag, og jeg vidste, at jeg skulle forsøge at køre i mit eget tempo. Jeg forsøgte derfor ikke for alvor at følge efter, da de skruede tempoet op.

- Jeg følte, det var bedre at begrænse tabet i stedet for at risikere at brænde sammen på den stejleste del. Det var en hård dag, og det er skuffende. Men sådan er det, siger waliseren.

Trods tidstabet fastholder han andenpladsen, men er nu 2 minutter og 2 sekunder efter førende Julian Alaphilippe.

Holdkammeraten Bernal er nummer fire.