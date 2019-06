Skuffende VM-start for fynsk speedwaytalent

Frederik Jakobsen er på en 11. plads i VM-stillingen for U21-kørere efter første afdeling i polske Lublin. Det blev i det hele taget en skidt aften for de rød-hvide speedwaytalenter.

Speedway: Tem Fjelsted-køreren Frederik Jakobsen fra Aarup er i gang med sin sidste sæson som U21-kører. Derfor er målet blandt andet at slutte godt af i den individuelle VM-serie i U21.

Den målsætning fik dog et gevaldigt skud for boven i den første af tre finaleafdelinger, som blev kørt i polske Lublin, lørdag aften.

Det lykkedes nemlig kun den unge fynbo at køre seks point hjem, og han er derfor med en placering som nummer 11 allerede langt fra topkampen, hvor det russiske stortalent, Gleb Chugunov, og polske Dominik Kubera fører sig frem med 17 point, mens endnu en polak, Maksym Drabik, ligger treer med 16 point.

- Frederik Jakobsen, det ligner, at VM-løbet allerede er kørt for dig?

- Det kan man måske på en eller anden måde godt sige, men sådan ser jeg altså ikke på det. Jeg skal ud og give den fuld gas i de to sidste afdelinger og nå finalerne. Derfra kan alting ske.

På en vanskelig bane i Lublin med mange spor - og deraf følgende mange styrt - blev det aldrig Frederik Jakobsens aften. Afdelingen begyndte ellers godkendt for fynboen med to andenpladser, men efter et styrt i sit tredje heat på grund af en sprængt bagkæde kom Jakobsen aldrig tilbage i matchen.