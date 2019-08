Skov debuterer med nederlag ude mod Eintracht Frankfurt

Robert Skov og Hoffenheim tabte ude 0-1 mod Eintracht Frankfurt, da danskeren fik debut for sin tyske klub.

Robert Skov skiftede denne sommer FC København ud med Hoffenheim i Bundesligaen, og søndag var der debut til danskeren.

Robert Skov var med i startopstillingen hos Hoffenheim, der var på besøg hos Eintracht Frankfurt.

Skov og co. måtte dog tage hjem uden point, da Frankfurt vandt opgøret smalt med 1-0, efter at Hoffenheim fik en scoring annulleret i første halvleg.

Det var måske ikke alle tilskuere, der så Frankfurts mål, for der var stort set lige fløjtet op, da hjemmeholdet leverede en lynscoring.

Efter under et minut fik hjemmeholdet hjørnespark, og bolden tog retning mod Martin Hinteregger, der køligt flugtede den i mål til 1-0, efter at kampuret havde tikket i 36 sekunder.

Stillingen holdt længe, men fire minutter før pausen bombede Dennis Geiger bolden i mål for Hoffenheim, men videosystemet VAR underkendte efterfølgende scoringen for offside.

Robert Skov måtte sammen med sine nye holdkammerater gå til pause bagud med et enkelt mål.

Danskeren blev udskiftet med et kvarter igen ved stillingen 1-0 til Frankfurt, og i slutfasen fik gæsterne faktisk bolden i nettet, men igen blev der dømt offside, uden at dommeren havde brug for VAR.

Senere søndag møder oprykkeren Union Berlin med Marcus Ingvartsen hjemme RB Leipzig, som har Yussuf Poulsen med fra start.