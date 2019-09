Skov Olsen lyner to gange i dansk U21-sejr i EM-kvalen

Angriberen Andreas Skov Olsen og målmand Oliver Christensen fik hovedroller for det danske U21-landshold i fodbold tirsdag.

Her sled danskerne en smal 2-1-sejr i land mod Rumænien, da Danmark indledte EM-kvalifikationen med en kamp, der endte ganske nervepirrende.

Andreas Skov Olsen scorede begge de danske mål i Aalborg, og foran 2-0 lignede det ti minutter før tid en sikker dansk sejr over Rumænien, der havde Esbjergs Arian Petre med fra start.

Danmark-keeper Oliver Christensen så ti minutter før tid lidt skidt ud, da Rumænien reducerede, og i tillægstiden begik han så et straffespark, som han endte med at redde efterfølgende.

Danmarks nye spanske landstræner, Albert Capellas, kunne dermed til sidst glæde sig over tre point i sin første betydende kamp som dansk U21-landstræner.

Capellas debuterede fredag med en testkamp, der sluttede 0-0 mod Ungarn i Aalborg, men tirsdag var der anderledes meget på spil, da et nyt dansk landshold indledte jagten på EM i 2021 i Ungarn og Slovenien.

Profilerne Andreas Skov Olsen fra Bologna og Borussia Dortmunds Jacob Bruun Larsen skilte sig ud, og Andreas Skov Olsen slog hurtigt til.

Efter tre minutter drejede han ind i banen og lagde køligt bolden i mål til 1-0 til Danmark.

Jacob Bruun Larsen trykkede af fra distancen efter et kvarter, men den rumænske keeper reddede.

Carlo Holse kunne have gjort det til 2-0 med en flad afslutning kort før den halve time efter et dansk pres.

2-0 blev det i stedet i det 55. minut, da danskerne erobrede bolden efter en rumænsk fejlaflevering. Jacob Bruun Larsen strøg afsted og fandt Andreas Skov Olsen, der sikkert sparkede bolden i mål og blev dobbelt dansk målscorer.

Ti minutter før tid afsluttede Rumæniens Florinel Coman så med et langskud, som snød Oliver Christensen i det danske mål.

Reduceringen til 1-2 gjorde afslutningen intens, og da Oliver Christensen fældede George Ganea, så det sort ud, men OB-målmanden reddede det hele efterfølgende.

Danmark spiller i gruppe 8, som toppes af Finland med fire point for to kampe. Ukraine har tre point for to kampe, mens Danmark for en enkelt kamp også har tre point på tredjepladsen.