Skøjtende OL-fanebærer stopper karrieren

Mennesker fra hele verden så med, da Elena Rigas i februar sidste år svingede den danske fane under åbningsceremonien ved vinter-OL. Den størst tænkelige scene for en dansk speedskater.

Turen over gulvet på Pyeongchangs olympiske stadion blev et af de største øjeblikke i Rigas' karriere, der nu er forbi.

Den 23-årige dansker indstiller skøjteløbet og vil i stedet bruge kræfterne på at færdiggøre sin uddannelse.

- Jeg vælger at stoppe, fordi speedskating er en sport, der kræver rigtig meget. I Danmark er det en helt speciel sport, fordi vi ikke har nogen baner. Jeg er på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg føler, at det er nu, jeg skal stoppe, siger hun.

Livet som speedskater begyndte i 2010, og syv år senere fik hun sit gennembrud på den internationale scene.

Hun kvalificerede sig til vinterlegene i Sydkorea i disciplinen massestart, hvor hun var en hundrededel af et sekund fra at nå finalen.

Karrierens største resultat skaffede hun, da hun få måneder før OL fik sølv ved et World Cup-stævne i Calgary i Canada. Det bedste danske resultat i sporten nogensinde.

På trods af det historiske resultat og det store talent for at køre lynhurtigt på skøjter er hun afklaret med, at karrieren nu rundes af.

- Hvis jeg skal dyrke en sportsgren, skal jeg gøre det 100 procent. På nuværende tidspunkt i mit liv er det måske ikke 100 procent, siger hun.

Som dansk speedskater skal man indstille sig på at tilbringe størstedelen af tiden væk fra Danmark. Efter eget udsagn har hun haft 250 rejsedage om året. Studiet er primært passet fra distancen, og eksaminerne er klaret via nettet i Japan, Sydkorea og andre steder langt væk.

Rigas mangler et halvt år af sin bachelor på Roskilde Universitet. Her studerer hun International Politik, og det fortsætter hun med på sin kandidat.

Hun forventer ikke at vende tilbage til speedskating efter uddannelsen. Men man skal aldrig sige aldrig.

- Som jeg ser det nu, er det ikke noget, jeg ser for mig i fremtiden. Men en beslutning er selvfølgelig aldrig endelig, og den kan altid tages om. Jeg skal ikke kunne sige, om der pludselig vender en vilje og sult tilbage. Men som det er lige nu, er den der ikke, og det skal den være, siger hun.