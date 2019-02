Skjern skyder Århus i sænk med tredje ligasejr i træk

Skjern tromlede hen over Århus Håndbold onsdag aften, da vestjyderne hentede sin tredje sejr i træk i Håndbold Ligaen.

Skjern vandt en overbevisende sejr på 36-28, og dermed fulgte klubben op på de seneste ligasejre over Lemvig-Thyborøn og Aalborg Håndbold

GOG Håndbold var på en overkommelig opgave, da klubben hjemme tog imod Lemvig-Thyborøn fra den tunge ende.

Det opgør vandt hjemmeholdet 28-24, og dermed topper GOG rækken med 32 point efter 20 kampe.

Lemvig led sit nederlag nummer 14 i sæsonen og har ti point på 12.-pladsen.

Sejren til Skjern betød, at vestjyderne nåede op på 24 point i et felt af flere klubber, der ligger meget tæt lige under toppen.

Skjern ligger i øjeblikket på syvendepladsen efter 20 kampe og har Bjerringbro-Silkeborg (BSV), Skanderborg Håndbold, Århus og TTH Holstebro inden for rækkevidde.

Århus forblev på 26 point på fjerdepladsen med nederlaget.

Aarhusianerne kom foran 2-0 i opgøret, men så fulgte fem Skjern-scoringer i træk, og efter otte minutter sørgede René Rasmussen for at bringe hjemmeholdet foran 5-2.

Efter et kvarter øgede Norges VM-helt Bjarte Myrhol til 11-6, og det blev senere i første halvleg også til en 15-6-føring for det overlegne hjemmehold.

Skjern gik til pause foran 20-12, og det var op ad bakke for gæsterne i anden halvleg, da Bjarke Christensen efter tre minutter øgede til 23-12.

Med otte minutter igen reducerede aarhusianernes Tobias Torpegaard Møller til 25-32, men Skjern holdt fast, og der var aldrig tvivl om sejren.

Eivind Tangen blev Skjern-topscorer med seks mål, mens Nikolaj Læsø scorede syv gange for gæsterne.