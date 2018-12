Skjern sælger målmand til fransk storklub

Emil Nielsen tager på et fransk eventyr.

Den 21-årige Skjern-målmand skifter til sommer den vestjyske klub ud med Nantes.

Den franske storklub har købt danskeren fri af sin kontrakt med Skjern, der ellers løb frem til 2021, ved at indløse en frikøbsklausul.

Det skriver Skjern Håndbold i en pressemeddelelse.

- Det er en kæmpe drengedrøm, som går i opfyldelse. Jeg glæder mig helt vildt til at prøve mig af i en af verdens største ligaer, siger Emil Nielsen i pressemeddelelsen.

Den unge målmand kom til Skjern før forrige sæson og var med til i foråret at vinde det danske mesterskab.

Emil Nielsen håber på at kunne gentage den bedrift, inden turen går til Frankrig.

- Jeg kan skrive en 20 sider lang stil om, hvor meget Skjern Håndbold har betydet for mig. De troede på mig, da jeg var nede i det sorteste hul i mit sygdomsforløb. Det vil jeg for evigt være klubben taknemmelig for, siger han.

Bestyrelsesformand i Skjern Carsten Thygesen begræder målmandens skifte, men er samtidig stolt over salget.

- Vi har alle dage vidst, at Emil Nielsen var hos os på lånt tid. Han er en ener. Et ekstraordinært målmandstalent med et ubegrænset potentiale, og derfor var vi forberedt på, at situationen kunne opstå, siger han.

Emil Nielsen kender allerede lidt til Nantes. Det var nemlig det franske hold, der i sidste sæson slog Skjern ud af Champions League i kvartfinalen.

Samtidig er vestjyderne i denne sæson endt i gruppe med Nantes i Champions League. Den første kamp mellem de to hold endte med en fransk sejr på 35-27.