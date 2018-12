Skjern-profil: Vi er blevet skrøbelige i modgang

Skjern Håndbold har indtil videre ikke kunnet leve op til storspillet i sidste sæson, som kastede et danmarksmesterskab af sig.

Hjemme i Herre Håndbold Ligaen ligger vestjyderne skuffende nummer syv lidt over midtvejs i grundspillet, da holdet senest tabte ude til bundholdet Ringsted i onsdags, og i Champions League har holdet vundet to ud af ni kampe og er i fare for at misse en plads i turneringens knockoutfase.

Skjern er blevet for skrøbelige i modgang. Det siger profilen Thomas Mogensen ifølge klubbens hjemmeside forud for lørdagens udekamp mod mægtige Paris Saint-Germain i Champions League.

- Det sætter sine spor at tabe så ofte. Selv om vi ikke er favoritter - til eksempelvis udekampen mod PSG - så er det svært at navigere rundt i. Vi har fået ros for resultater, hvor vi var tæt på point i Champions League, men i bund og grund kan vi intet bruge det til.

- Vi er aldrig kommet ind i en stime af sejre, og derfor må vi erkende, at vi er ramt på alle parametre. Troen og selvtilliden er ikke i top, og lige pludselig har vi tabt 70 procent af kampene i en måned. Vi er skrøbelige, når det ikke går godt, siger Thomas Mogensen.

Ud over Skjerns egne mentale udfordringer oplever han også, at modstanderne er topmotiverede, når de møder det forsvarende mesterhold.

- Vi har mange udfordringer spillemæssigt og som gruppe. Al snak om forventninger, forsvarende mestre og så videre skal lægges til side. Vi har brug for at finde fodfæste. Jeg ville gerne komme med forklaring på, hvad vi skal ændre, men det har jeg svært ved.

- Alle hold i den danske liga vil gerne slå os og kan se, at de skal løbe stærkt mod os. Der skal arbejdes ekstra hårdt for tingene i øjeblikket, men nu er det også snart på tide, at vi stempler ind, siger Mogensen.

Han har dog ikke store forventninger til, at Skjern-lykken vender mod Mikkel Hansen og resten af PSG-mandskabet.

- Vi vil gå ind med alt, hvad vi ejer og har og forsøge at drille dem. Det er den sværeste udekamp i gruppen mod det bedste hold, der findes i verden.

- Så mange stjerner samlet på et hold er usædvanligt, og det bliver selvfølgelig utrolig vanskeligt for os, siger Thomas Mogensen.

Kampen i Paris begynder klokken 17.30.