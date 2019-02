Skjern lever trods tam følelse: Hænger i med det yderste

Skjerns træner mener, at nederlaget til Nantes var repræsentativt for holdets forløb i Champions League.

Skjern Håndbold leverede søndag en god præstation i Champions League, men trods en føring på fire mål midtvejs i anden halvleg tabte holdet med 32-34 hjemme til det franske storhold Nantes.

Nederlaget kunne have været lig med exit efter gruppespillet, men fordi Pick Szeged kørte en kneben sejr hjem over HC Motor Zaporizhia få minutter senere, har Skjern fortsat en chance for avancere til ottendedelsfinalerne.

- Vi hænger på med det yderste af neglene, konstaterer Skjern-træner Ole Nørgaard.

For at gå videre skal Skjern vinde sine to sidste kampe ude mod HC Motor Zaporizhia samt hjemme mod Celje, og samtidig skal Paris Saint-Germain besejre HC Motor Zaporizhia i sidste runde.

- Vi behøver ikke at spekulere så meget. Der er kun et brugbart scenarie. Men vi har aldrig formået at vinde ude mod HC Motor Zaporizhia før, og det er der mange andre, der heller ikke har, så det bliver svært, mener Nørgaard.

Hans mandskab var i front nærmest konstant i de første 45 minutter, inden holdet gik ned i det sidste kvarter, hvor Nantes vendte 23-27 til 34-32.

Det var en oplevelse kendetegnende for Skjerns turnering, mener Ole Nørgaard.

- Det er en øv-følelse, som egentlig er repræsentativ for vores forløb i Champions League. At vi leverede en rigtig fin indsats, men alligevel stod tomhændet uden point efter kampen.

- I 45 minutter spillede vi godt over en bred kam, men måske løb vi tør for kræfter. Ellers er det historien om klassemodstanderen, der bare vandt til sidst, lyder det fra træneren.

Den rutinerede fløj Anders Eggert mener dog også, at nederlaget var selvforskyldt.

- Vi førte 27-23 og havde relativt godt styr på det, men vi dummede os lidt. Vi kiksede et par indspil, som de løb kontra og scorede på. Og så kom Nantes hurtigt tilbage og var bedst til sidst.

- Samtidig gjorde det ondt på os, at Thomas Mogensen måtte udgå, lyder Eggerts analyse.

Nu tegner situationen svær i jagten på at gå videre, men det var, hvad man kunne forvente.

- Det ser ud, som vi havde regnet med inden kampen, men vi havde jo håbet på at kunne drille Nantes på hjemmebane, og derfor er det en tam følelse nu, siger fløjen.