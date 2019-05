Skjern-keeper viste klasse efter kritik: Rimelig vildt

Håndboldmålmanden Emil Nielsen har haft noget af en weekend. Først fik han af landstræner Nikolaj Jacobsen at vide, at hans tilgang til sporten ikke har været seriøs nok til at komme på landsholdet.

Søndag rejste Nielsen sig så med en flot præstation, der medvirkede til, at Skjern vandt den anden semifinale over GOG med 31-30, så holdene nu skal ud i en tredje og afgørende DM-semifinale på torsdag.

- Det var en rimelig vild kamp. Vilje og fight gjorde det for os. Vi var sindssygt seje og kæmpede os tilbage, da det så sortest ud. Heldigvis holdt det til sidst, siger Emil Nielsen.

Han frabad sig at tale om landsholdet og kritikken fra landstræneren, men hans præstation bar præg af, at han gerne ville vise sig godt frem. Særligt i første halvleg imponerede han med en redningsprocent på 44.

- Første halvleg var rigtig, rigtig fin. Anden halvleg stod vi ikke så godt i forsvaret, og det må vi kigge på inden torsdag, lyder det fra målmanden.

Kampen var utrolig tæt, men den så ud til at tippe over til GOG's fordel, da Skjern med fire minutter tilbage fik en udvisning. GOG angreb på det tidspunkt, og stillingen var helt lige. Men Skjern slog tilbage med to mål.

Fløjen Anders Eggert var igennem hele følelsesregistret, inden sejren var hjemme.

- Vi følte, at vi havde godt styr på GOG i første halvleg, men de havde bedst fat i anden halvleg. Pludselig så det sort ud for os, kort efter så vi ud til at afgøre kampen, og så var de alligevel tæt på med et skud på træværket.

- Man var mange følelser igennem, og det kunne gå begge veje. Det var de små marginaler. Sådan var det også i GOG i den første kamp, og sådan bliver det i den tredje kamp på torsdag, vurderer Anders Eggert.

Hos GOG var Lasse Møller den helt store spiller med ni mål. Han nød kampen, selv om hans hold endte med at tabe.

- Det er sgu sjovt at spille sådan en kamp. Det er den slags kampe, man lever for som håndboldspiller. Den var hård. Den lå til os til sidst, ingen tvivl om det, og det var skidt, at vi ikke lukkede den, siger Lasse Møller.

I sidste angreb kunne GOG indløse billet til DM-finalen med en udligning. Det endte med et 3-meter-kast, som Lasse Møller sendte direkte på stolpen, efter tiden var løbet ud.

- Jeg nåede ikke at tænke så meget, ud over at kaste hvor de mindste stod. De skal være taknemmelige over, at den ikke gik ind, for det var tæt på.

- Nu må vi bare give den "max" på torsdag. Jeg tror, at det bliver tæt. Det ville i hvert fald ligne en GOG-Skjern-kamp, mener Lasse Møller.