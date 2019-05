Skjern-GOG - et fynsk point er nok: Rundt om semifinalen

Skjern Håndbold bekræftede fredag på sin hjemmeside, at holdet må undvære rutinerede Kasper Søndergaard i resten af indeværende sæson. Søndergaard pådrog sig en lyskeskade i anden halvleg i Gudme i onsdags.

- Der skal ske mirakler, hvis Kasper skal på banen i slutspillet, siger sundhedschef i Skjern Håndbold, John Bruun, der vurderer, at der venter højrebacken seks til otte ugers genoptræning.

På spørgsmålet, om et Skjern uden Kasper Søndergaard er en væsentlig svækkelse af holdet, svarer GOG-cheftræner Nicolej Krickau:

- Det er en svækkelse, men Søndergaard har ikke spillet så stor en rolle på holdet i denne sæson som tidligere.

Nicolej Krickau sagde efter de gules sidste træningspas, lørdag formiddag, inden kampen i Skjern, at Søndergaards farvel til holdet har betydet justeringer i GOG'ernes taktiske forberedelser, men han vil ikke komme nærmere ind på hvilke. Krickau fortæller dog, at han forventer, at man vil se Skjerns forsvarsgeneral, Jonathan Stenbäcken, i rollen som højre back.

Netop Jonathan Stenbäcken er fortrøstningsfuld med hensyn til, at semifinalerunden først bliver afgjort i tredje kamp på torsdag i Gudme. Han siger til hjemmesiden:

- Vi var selvfølgelig skuffede ovenpå nederlaget, for vi spillede en glimrende første halvleg, dækkede aggressivt op og var kyniske i offensiven. Derfor skulle vi som minimum have fået ét point med fra Gudme, men det er glemt nu. Vi kender alle historien fra sidste år, så jeg er overbevist om, at det hele skal afgøres på torsdag i Gudme.

Der forventes fuldt hus i Skjern Bank Arena - godt 3200 tilskuere. GOG-direktør Kasper Jørgensen regner med, at mellem 200 og 300 GOG-fans vil være på plads til kampen.

Der er lang tid siden, GOG'erne har spillet så tidlig en kamp - der er kampstart allerede kl. 14.00. Det betyder, at spillerbussen har afgang fra Gudme kl. 09.00. Hovedparten af truppen står dog først på spillerbussen i Odense.

Selv om Frank Mikkelsen kom ind og leverede en stor indsats i GOG-målet i onsdagens kamp i Gudme, vil de gules startopstilling i Skjern være med norske Ole Erevik i målet. Erevik er holdets førstemålmand. GOG stiller med samme trup som i onsdags. Det vil sige, at kun de langtidsskadede Lasse Kronborg og Henrik Tilsted er ude.