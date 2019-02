Skipræsident undskylder for udtalelse om OL i diktaturer

Gian Franco Kasper, der er præsident for FIS, har udtalt, at diktaturer nemmere kan afholde OL.

En række udtalelser fra præsidenten for Det Internationale Skiforbund (FIS), Gian Franco Kasper, har skabt forargelse ved VM i svenske Åre.

Nu har han undskyldt.

Den 75-årige præsident sagde tidligere på ugen til den schweiziske avis Tages-Anzeiger, at OL er blevet for dyrt til, at europæiske demokratier kan afholde det.

- OL er blevet enormt, og derfor formår vi ikke længere at finde kandidater. Det er for dyrt og for stort, sagde han til avisen.

Han mener ikke, at potentielle værtslande kan overbevise sin befolkning om, at det er en god idé at bruge penge på afholdelse af legene.

- Diktaturer kan arrangere legene, for de behøver ikke at spørge folket.

- Det er ganske enkelt lettere med diktaturer. Fra et rent markedsmæssigt perspektiv vil jeg have OL placeret i diktaturer. Så slipper jeg for at være i strid med miljøaktivister, sagde han.

Der er dog også grænser, understregede han.

- Jeg vil ikke rejse til et land og investere i deres skianlæg, samtidig med at folket sulter. Dér trækker jeg grænsen. Hvis Qatar søger om at afholde OL, vil jeg være imod det, sagde han.

Udtalelserne har imidlertid medført stærke reaktioner. Ikke mindst fra Erik Røste, der er præsident for Norges skiforbund.

- Jeg deler ikke hans syn på fremtidige OL. Jeg tror, det er helt afgørende, at OL i fremtiden bliver arrangeret i vestlige lande, siger han.

Efterfølgende har Gian Franco Kasper beklaget sine udtalelser.

- Først og fremmest vil jeg gerne undskylde. Kommentarerne var ikke ment bogstaveligt, men det fremstod ikke klart af teksten.

- Jeg tager fuldt ansvar for misforståelsen og beklager, at det stjal fokus fra vores VM-deltagere, skriver han i forbindelse med en velkomsthilsen.

VM i alpint skiløb afholdes i svenske Åre fra 4. til 17. februar.