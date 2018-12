Skiløber slipper fra styrt uden alvorlige skader

Skiløberen Marc Gisin er fortsat indlagt på et hospital i Lausanne, efter at han lørdag var udsat for et alvorligt styrt.

Den 30-årige schweizers tilstand beskrives som stabil, efter at han lørdag mistede kontrollen og styrtede i forbindelse med World Cup-løbet i styrtløb i italienske Val Gardena.

- Undersøgelser på Lucerne Cantonal Hospital både lørdag aften og søndag morgen har vist, at Marc Gisins generelle tilstand fortsætter med at stabilisere sig.

- Han kommunikerer direkte med lægerne og den nærmeste familie, men han er stadig intuberet.

- Heldigvis har både en MRI- og CT-skanning vist, at hans kranie ikke har taget skade, skriver det schweiziske skiforbund i en meddelelse ifølge AFP.

Intubation betyder, at et plastikrør hjælper en person med at trække vejret.

Det var på vej ned af Saslong-pisten, at Marc Gisin styrtede og derefter blev liggende på jorden uden at bevæge sig.

Han blev efterfølgende hentet af en redningshelikopter og fløjet til et lokalt hospital i italienske Bolzano. Senere lørdag blev han overført til hospitalet i Schweiz.

Helt uden skrammer er schweizeren dog ikke sluppet, og han er forsat på intensivafdelingen til videre undersøgelser og observation.

Han har pådraget sig flere brud på sine ribben og skader i lungerne.

Forbundet meddeler, at bortset fra buler i hoften, så er Marc Gisins bækken uskadt, og hans ryg er sluppet billigt med nogle skrammer.

Marc Gisin kommer fra en skisportsfamilie. Begge hans søstre, Dominique og Michelle Gisin, har haft stor succes på pisterne.

Dominique Gisin vandt guld ved vinter-OL i Sotji i 2014, og Michelle Gisin tog en guldmedalje i kombineret foran amerikanske Mikaela Shiffrin ved OL i Pyeongchang tidligere på året.

Marc Gisin var også med ved vinterlegene i Sydkorea, men han har endnu ikke en OL-medalje på cv'et.