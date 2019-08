Skiftetider hos Fyen Rundt

Det traditionsrige Fyen Rundt starter i år i Otterup, hvilket er første gang, at byen står for starten af cykelløbet.

Derfor vil søndagens vinder af Fyen Rundt skrives ind i historien side om side med store vindere, som tidligere verdensmester i 1931, Henry Hansen. Stortalentet Knud Enemark, der døde tragisk under OL i Rom 1960. Verner Blaudzun, hvis søn, Michael Blaudzun, i en årrække kørte for Bjarne Riis på Team CSC. Samt fynboen Alex Rasmussen, der tidligere har vundet VM i parløb, og som i år deltager som motionist.

Væddeløbet, der første gang blev kørt i 1894, kan i år fejre sin 125 års fødselsdag, hvilket betyder, at det fynske cykelløb kun er overgået af The Westerham Hill Climb (1887, London) og Liège-Bastogne-Liège (1882, Belgien), når det kommer til stadig aktive cykelløb.

Ny rute

Den første vinder af Fyen Rundt i 1894 var H.A. Gregersen.

Kerteminderen gennemførte de 212 kilometer i tiden 9 timer og 39 minutter, hvilket svarer til en gennemsnitsfart på 21,95 km/t.

Ruten løb dengang fra Odense til Kerteminde, langs kysten til Nyborg, hvor man kørte mod Sydfyn, for derefter at runde Bogense og Middelfart, inden man igen satte kursen tilbage mod Odense.

I de senere år er Fyen Rundt hovedsageligt blevet kørt i området omkring Sydfyn, men i år har arrangørerne valgt nyt tærran for deltagerne. Løbet kommer i år til at have sin start i Otterup og via Middelfart og Vissenbjerg kører til Odense, hvor løbet ender efter godt 214 kilometers væddeløb.

Løbsleder, Claus Rasmussen, begrunder bruddet med Sydfyn med, at nye interesserede bød sig til.

- Det har noget med samarbejdspartnere at gøre, at vi i år starter i Otterup. Nordfyns Kommune ville gerne have så derud, som sammen med Middelfart Kommune og Middelfart Sparekasse har været med til at skabe et rigtigt spændende arrangement. Derfor har vi været villige til at rykke lidt rundt på løbet med en anderledes rute, fortæller løbsleder, Claus Rasmussen.

Middelfarts engagering betyder, at feltets ryttere skal køre to omgange i det centrale Middelfart, hvor en rundstrækning på lidt over ni kilometer venter, i inden de sendes hjem over Vestfyn mod Odense.