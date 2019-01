Svømning: For Kasey Foley, der er en amerikansk svømmer, er de vante amerikanske rammer blevet skiftet ud med en dagligdag i Odense. Han er blevet træner fra den 1. januar for H2Odenses andethold. Det oplyser svømmeklubben i en pressemeddelelse.

Amerikaneren har arbejdet som svømmetræner i Californien, men har ønsket at prøve noget ny og valgt at udfordre sig selv hos den odenseanske klub, står der videre i pressemeddelelsen, hvor Kasey Foley blandt andet udtaler:

- Jeg ønsker at hjælpe unge svømmere både i og udenfor hallen. De skal have støtte til, at finde deres vej og deres mål for fremtiden.