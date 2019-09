Skidt, skidt ligastart: GOG i gigantisk flop hos oprykker

Et blegt GOG, der stort set intet havde at býde på hverken i mål, forsvar eller angreb, tabte fortjent til oprykkerne fra Fredericia HK, der blev båret frem af godt 2300 begejstrede fans i Thansen Arena.

Men hjemmeholdet fik sig spillet ind, og usikkerhed i afslutninger og indspil - samt et hav af tekniske fejl - betød, at Fredericia HK var helt med efter 15 minutter med 8-8 - og med 11-11 efter 20 minutter.

Det var fra kampens start tydeligt, at GOG's plan var at presse og løbe Fredericia HK's noget mindre spillere ned. Samtidig var det også tydeligt, at GOG's skytter var blevet beordret til at "fyre kanonen af".

Håndbold: GOG fik mandag aften den værst mulig start på ligasæsonen, da fynboerne fortjent tabte 30-33 til oprykkerne efter at have været bagud 16-17 ved pausen.

Umulig opgave på lørdag

Viktor Gisli Hallgrimsson var tilbage i GOG-målet fra anden halvleg men indledte med et fejludkast på en mulig kontra. Skidt. I den anden ende fortsatte Emil Tellerup til gengæld sin gigantiske aften i hjemmeholdets mål.

Selv om det var tydeligt, at GOG'erne havde fået en opsang i pausen, fortsatte det mat i gult. Ingen kontraer, stort set intet fra fløjene, og pludselig var Fredericia HK foran 26-23 med 15 minutter tilbage. Et GOG uden løsninger fortsatte med de tekniske fejl og åbnede for et jysk bal anført af blandt andre Rune Schrøder, Rasmus Meyer, Martin Bisgaard og ikke mindst Emil Tellerup.

Efter en timeout fik GOG dog samlet forsvaret noget, og det virkede som om, hjemmeholdet kom til at ryste på hænderne ved udsigt til en mulig sejr. Men foran 31-30 med tre minutter tilbage gjorde oprykkerne alligevel arbejdet færdigt, efter at Emil Jakobsen havde brændt et straffekast. GOG har også et straffekast-problem!

GOG kommer på noget, der ligner en umulig opgave, i sin næste kamp, lørdag, der er det første på hjemmebane. Det er såmænd Aalborg Håndbold, der lægger vejen forbi - det hold, der slog fynboerne i kampen om DM-guldet i sidste sæson over tre intense opgør, og som forleden vandt Super Cuppen over GOG i Næstved. Ganske sikkert - uden problemer.

I mandag aftens anden kamp viste BSV tænder i sin første optræden i ligaen i den nye sæson. Peter Bredsdorff-Larsens tropper knuste Skanderborg på udebane med 36-25 og viste, at de vil lege med helt i toppen af ligafeltet i den nye sæson.