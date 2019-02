Skidronning trygler legende om at overvære sit afskedsløb

Den amerikanske skidronning Lindsey Vonn afslutter søndag karrieren på topplan i styrtløbskonkurrencen ved VM i svenske Åre.

Forud for afskedsløbet har den 34-årige amerikaner tryglet den svenske legende Ingemar Stenmark om at komme forbi og overvære hendes sidste tur på pisterne.

- Jeg har skrevet til ham, og han havde ikke planer om at være her, så jeg sagde; please, please, please - så nu kommer han. Så jeg er meget glad, siger Lindsey Vonn.

Amerikaneren har i løbet af karrieren vundet 82 World Cup-løb og overgås kun af Ingemar Stenmark.

Den 62-årige svensker, der var et stort navn i 1970'erne og 1980'erne, har vundet 86 World Cup-løb.

Lindsey Vonn har samtidig besluttet, at hun vil iklæde sig blå og gule farver på skidragten til ære for Stenmark.

- Selvfølgelig fordi vi er i Sverige, men også på grund af Stenmark, og alt det han har betydet for sporten.

- Hans rekord er noget, der har motiveret mig gennem lang tid, så jeg viser ham bare respekt - også til dette land, siger Lindsey Vonn.

Amerikaneren deltager fredag i den kombinerede konkurrence ved VM i Åre.

Tidligere på ugen udgik hun af Super G-konkurrencen efter et styrt.