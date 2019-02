Skidronning tabte pusten på vej mod historisk VM-guld

En mindre infektion i den ene lunge kunne ikke bremse det amerikanske skifænomen Mikaela Shiffrin på vej mod karrierens fjerde VM-guld i slalom.

Shiffrin var mere end et halvt sekund hurtigere end nærmeste konkurrent på pisten i Åre, selv om hun på grund af sin sygdom havde svært ved at få vejret.

- Halvvejs gennem andet gennemløb løb jeg tør for ilt, og jeg forsøgte bare at holde mig på banen og gøre mit bedste, siger Shiffrin ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Der var mange tidspunkter, hvor jeg havde besvær med at få vejret. Men realiteten er, at man er nødt til at give sig fuldt ud i 60 sekunder. Man tager sig sammen til det, og når man tænker sådan, er det til at klare, siger hun.

Ingen har tidligere vundet VM-guld fire gange i træk i samme disciplin, og Shiffrin understregede sin status som verdens bedste slalomkører med et næsten perfekt andet gennemløb.

Her kørte hun sig frem fra en tredjeplads, men havde også en smule held med sig, da den førende efter første gennemløb, Wendy Holdener, fejlede ved en af de første porte.

- Jeg kørte virkelig godt, specielt i andet gennemløb. Jeg trykkede hårdt på. Jeg har ikke lyst til at tænke på, hvor syg jeg var. Måske kunne jeg have gjort det endnu bedre, hvis jeg havde haft det normalt, siger Mikaela Shiffrin.

Trods sine kun 23 år kan hun prale af et cv, der tæller fem gange VM-guld og to olympiske guldmedaljer.

I denne sæsons World Cup fører hun i både slalom, storslalom og super G og ligger selvsagt også forrest i den samlede stilling med stor afstand ned til nummer to, Petra Vlhová.