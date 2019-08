Skat gav håndboldforbund en opsang i 2017

DHF fik en advarsel af Skat, efter at midler i en momsfritaget forening ikke var blevet udloddet.

I efteråret 2017 fik Dansk Håndbold Forbund (DHF) en opsang af Skat.

Det skete, efter at DHF i to år efter VM for kvinder ikke havde udloddet 14,5 millioner kroner fra den momsfritagne Foreningen VM 2015.

Det skriver Politiken mandag.

Håndboldforbundet fik en advarsel for at handle i strid med momsloven, da midlerne skulle være udloddet straks efter afslutningen på regnskabet.

Foreningen VM 2015 blev oprettet med det formål, at de midler, der var fritaget for moms, skulle gavne breddehåndbolden.

- Det er korrekt, at vi ikke fik udloddet pengene, som vi skulle, siger DHF-formand Per Bertelsen til Politiken.

Tidligere har håndboldformanden ellers oplyst til avisen, at Skat havde undersøgt regnskaberne, og at der "ikke har været noget at komme efter".

DHF's generalsekretær, Morten Stig Christensen, kalder det "en teknikalitet".

- Vi havde opfattelsen af, at alt er kørt efter bogen, indtil nogen fortalte os, at vi skal udlodde pengene hurtigere, end vi havde regnet med. I samme øjeblik vi er blevet gjort opmærksomme på det, så har vi rettet ind, siger han.

VM i håndbold for kvinder blev afholdt i december 2015 i Danmark. Norge vandt guld, mens Holland fik sølv. Det danske hold røg ud i kvartfinalen.