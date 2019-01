Skarp Sharapova slår Wozniacki ud af Australian Open

Tredje runde blev endestationen for Caroline Wozniacki i Melbourne. Maria Sharapova slog danskeren i tre sæt.

Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki kommer ikke til at forsvare sin titel i grand slam-turneringen Australian Open.

Det står klart, efter at hun fredag morgen dansk tid tabte 4-6, 6-4, 3-6 til den tidligere verdensetter Maria Sharapova.

I en tæt og intens kamp på turneringens hovedanlæg, Rod Laver Arena, var russeren skarpest i det tredje og afgørende sæt.

Sharapova kan nu begynde forberedelserne til ottendedelsfinalen. Her venter australieren Ashleigh Barty, der nogle timer tidligere besejrede Maria Sakkari fra Grækenland i to sæt.

Allerede før fredagens kamp kunne Sharapova prale af den bedste statistik i det indbyrdes regnskab mod Wozniacki. Den femdobbelte grand slam-vinder havde vundet seks af de ti tidligere opgør.

Det var imidlertid tredjeseedede Wozniacki, sidste års vinder af Australian Open, som viste overskud fra start.

Danskeren stod for kampens første servegennembrud, da hun udnyttede en forhåndsfejl fra Maria Sharapova.

Kort efter var Wozniacki på 4-1, og vejen var banet for en sætsejr til den danske tennisstjerne. Så meldte Sharapova sig ellers ind i opgøret.

Den 31-årige spiller minimerede antallet af fejl og slog en stribe vindere. En dobbeltfejl af Wozniacki sørgede for, at Sharapova brød tilbage, og to partier senere førte en ny stor dansk fejl til servegennembrud.

30.-seedede Sharapova kunne selv serve sættet hjem, og med femte parti på stribe bragte hun sig foran 1-0 i sæt.

Fra begyndelsen af andet sæt kom Wozniacki tilbage på sporet. Danskeren holdt serv, og efter tre russiske dobbeltfejl brød Wozniacki til 2-0.

Det blev også 3-0 til Wozniacki, men danskeren blev ved med at lukrere på fejl fra russeren, som med halvsatset spil både noterede sig uprovokerede fejl og vindere.

På sin første breakbold slog russeren endnu en forhåndsvinder, og straks efter var Wozniackis forspring indhentet igen.

Da det så sværest ud for Wozniacki, fandt hun en anelse mere tyngde i sine slag og pressede Sharapova længere tilbage på banen.

Optimismen lod også til at vende tilbage til Wozniacki, som flere gange udbrød "come on" med knyttet hånd.

Wozniacki spillede sig frem til en sætbold, og den chance greb hun. Sharapova overplacerede sin forhånd og blev brudt af danskeren for anden gang. 6-4 til Wozniacki.

Begge spillere var stærke i egen serv i tredje og afgørende sæt. Lige indtil Sharapova brød til stillingen 4-3 og tog styringen igen med sit hurtige spil.

Sharapova slog til på sin anden matchbold og sendte Wozniacki ud af den prestigefyldte turnering.