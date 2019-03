Skanderborg er i pokalfinalen efter drama

Skanderborg Håndbold har overrasket alt og alle i denne sæson, og lørdag spillede holdet sig i pokalfinalen ved Final 4-stævnet i Boxen i Herning.

Det skete, da holdet besejrede Århus Håndbold i semifinalen med 34-33.

Det blev et drama uden lige, og holdene måtte ud i forlænget spilletid, før Skanderborg kunne trække sig sejrrigt ud på den anden side.

Dermed skal Skanderborg søndag spille finale mod enten Aalborg Håndbold eller Bjerringbro-Silkeborg, der mødes senere lørdag i den anden semifinale.

Det er første gang siden 1996, at Skanderborg spiller pokalfinale. Dengang tabte holdet finalen til GOG.

Skanderborg havde fået en optimal optakt til stævnet, da holdet i de to seneste ligakampe slog Skjern og GOG og ligger på fjerdepladsen i tabellen, hvor Århus ligger nummer syv.

Og der var også niveauforskel at spore i kampens indledning.

Aarhusianerne brændte og lavede fejlafleveringer, og efter godt fire minutter var Skanderborg foran med 4-0.

Først efter fem et halvt minut kom Århus på måltavlen, og det satte lidt gang i aarhusianerne, der fik hentet noget af det tabte tilbage.

Men så slog Morten Balling til for Skanderborg og sendte et drøn af et underhåndsskud afsted og scorede til 6-4, inden Lars Skaarup udbyggede føringen til 7-4 på et kontramål.

Det blev også til 8-4, inden Århus igen fik bedre fat, men det lykkedes aldrig at komme helt tæt på, og Skanderborg gik til pause foran med 17-14.

Anden halvleg fulgte samme mønster. Skanderborg holdt højt tempo i kampen, og især bagspiller Marcus Mørk hamrede boldene i kassen, mens Århus hele tiden var et skridt bagefter.

Det så ud til at stresse aarhusianerne, der sendte forhastede afslutninger afsted mod Skanderborg-målet og ikke altid nåede at komme på plads i forsvaret.

Anders Kragh Martinusen reducerede til 20-22 for Århus, men så satte tre hurtige Skanderborg-mål i træk igen aarhusianerne tilbage.

Mod slutningen blev det alligevel spændende. Fejl og ukoncentreret spil fra Skanderborg og en utrolig fight og slutspurt fra Århus sendte aarhusianerne tilbage i varmen.

De var flere gange kun bagud med et enkelt mål i løbet af de sidste ti minutter. Med 30 sekunder igen sørgede Sebastian Henneberg for udligningen til 30-30, og så måtte kampen ud i forlænget spilletid.

Her kom Århus foran for første gang i kampen, men efter de to gange fem minutter var det alligevel Skanderborg, der sikrede sig finalepladsen.

Århus skal søndag spille om bronzen, inden Skanderborg spiller om guldet. Den anden semifinale spilles lørdag klokken 16.