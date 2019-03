Skanderborg driller GOG med overraskende udesejr

GOG missede muligheden for at spille sig på førstepladsen, da holdet tabte til Skanderborg, der tog ny skalp.

Skanderborgs håndboldherrer har i denne sæson drillet flere af favoritterne i Danmarks bedste række.

Lørdag overraskede østjyderne endnu en gang, da holdet på udebane slog GOG med 30-27.

De fynske værter kunne med en sejr spille sig tilbage på førstepladsen, efter at Aalborg fredag overtog førerpositionen med en sejr over Lemvig. Men sådan skulle det ikke gå.

Efter en tæt indledning begyndte Skanderborgs stærke kontraspil at slå igennem på pointtavlen, hvor gæsterne kunne tage en føring på tre mål - 16-13 - med til pause.

Selv om GOG i anden halvleg fik udlignet til 19-19, så lykkedes det igen Skanderborg at slå et hul, og med få minutter tilbage var føringen på 28-24.

Med mindre end to minutter tilbage fik de fynske favoritter reduceret til 26-28, men trods en to minutters udvisning i slutfasen til Skanderborg, lykkedes det gæsterne at ride stormen af.

Tidligere på sæsonen har Skanderborg slået blandt andre Aalborg, Skjern og Bjerringbro-Silkeborg.

Både GOG og Skanderborg er sikre på at slutte i top-8 og dermed kvalificere sig til slutspillet med to kampe tilbage i grundspillet.