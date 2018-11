Skandalehærget Copa Libertadores-finale udskydes igen

Det er uklart, hvornår der kan findes en vinder af det sydamerikanske klubmesterskab i fodbold.

Copa Libertadores-finalen mellem River Plate og Boca Juniors er udskudt på ubestemt tid, og der skal findes en ny dato for opgøret, som i forvejen var blevet udskudt fra lørdag til søndag.

Det oplyser Det Sydamerikanske Fodboldforbunds (Conmebol) præsident, Alejandro Dominguez, til Fox Sports.

- Forholdene for at spille kampen er ikke i orden. Derfor er Conmebol blevet nødt til at tage en beslutning om at udskyde finalen. Vi vil afholde et telefonmøde mellem præsidenterne for de to klubber for at aftale en ny dato for opgøret, siger Alejandro Dominguez.

Kampen skulle oprindeligt været spillet lørdag aften dansk tid, men et angreb på Boca Juniors' spillerbus fik udskudt kampstarten med en time i første omgang.

Det viste sig, at flere Boca Juniors-spillere var så hårdt medtagede efter angrebet med sten, peberspray og tåregas, at de ikke var i stand til at spille kampen. Efter flere udskydelser blev kampen derfor flyttet til søndag.

I mellemtiden var Boca Juniors-anfører Pablo Perez og midtbanespilleren Gonzalo Lamardo på hospitalet for at modtage medicinsk behandling.

Boca Juniors har derfor fortsat ikke ment, at det ville være på sportslige fair vilkår at afvikle kampen søndag, og det ønske har Conmebol imødekommet.

Den første finalekamp mellem holdene på Boca Juniors legendariske hjemmebane, La Bombonera, endte 2-2, og returkampen på River Plates hjemmebane var derfor imødeset med stor spænding i hele Sydamerika.

I argentinsk fodbold har udehold ikke kunnet have fans med til fodboldkampe siden 2013 på grund af mange tilfælde af tilskueruroligheder.

På grund af det hadske forhold mellem de to holds fans er udebanefans altså ikke velkomne, når de to hold mødes i lokalopgøret, der går under navnet "Superclasico".