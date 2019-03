Skæbnens time: Odense og København kæmper om sidste kvartfinaleplads

- De (Københavns spillere, red. ) er også fysisk stærke og har et godt forsvar, ligesom vi også selv har. Så er de utroligt gode til at straffe hold på kontra, når man laver fejl, siger Odense HC-cheftræner, Jan Pytlick.

Stillingen inden de to sidste runder: 1. Metz 13 point 2. Rostov-Don 11 point 3. Buducnost 10 point 4. København Håndbold 6 point med målscore på -10 5. Odense HC 6 point med målscore på -17 6. Brest Bretagne 2 point Odense mangler udover København at spille mod Rostov-Don på udebane. København mangler udover Odense en hjemmekamp mod Metz. Både Odense og København vil være underdogs i de kampe. Hvis der findes en vinder af Odense HC-København lørdag, så vil vinderen gå videre, uanset hvordan kampene i sidste spillerunde ender, fordi vinderen vil være bedst indbyrdes, da den første indbyrdes kamp endte uafgjort. Hvis kampen ender uafgjort, er det lidt mere kompliceret. I det tilfælde vil målscoren afgøre, hvilket hold der går videre. Dér er København i øjeblikket syv mål bedre end Odense. Det betyder, at Odense i sidste kamp skal hente flere point end København eller forbedre deres målscore med syv mål sammenlignet med Københavns. Altså skal de vinde eller tabe med otte mål mere eller mindre, end hvad end København vinder eller taber deres kamp med. Et eksempel kunne være: Rostov-Don-Odense HC 21-30 København-Metz 26-25. Det er urealistisk, at Odense klarer sig så meget bedre end København i sidste spillerunde, og derfor skal Odense i praksis sandsynligvis vinde lørdag. I hvert fald hvis de vil styre dets egen skæbne.

Ny tilværelse

De to hold fik - desværre - endnu en ting tilfælles for nogle dage siden, da det blev kendt, at Odenses højreback Mette Tranborg kommer til at sidde ude i omkring 10 måneder, efter hun i sidste uges kamp mod Brest rev det ene korsbånd i sit højre knæ over. Men Odense er ikke det eneste hold, der står uden en stærk back.

Livet uden en af sine største stjerner kan københavnerholdet også nikke genkendende til.

29. september sidste år i en landskamp rev Mia Rej også et korsbånd i højre knæ over, og det har holdt hende fra håndbold lige siden.

København har dog den fordel - hvis man på nogen måde kan sige det, når et hold mangler spillere - at de har haft flere måneder til at finde sig til rette i tilværelsen uden Mia Rej. Odense har spillet én kamp siden Mette Tranborg blev skadet, da holdet onsdag tabte 24-27 hjemme til Aarhus United.

- Det bliver jo helt anderledes for os. Vi har ingen venstrehåndede bagspillere tilbage (den anden vestrehånd, Maja Jacobsen, er gravid, red.), så vi skal spille med en højrehåndet højreback. Det bliver noget i store perioder Susanne Madsen, fordi hun har spillet det meget i forskellige klubber, så hun er mere vant til det end nogle af de andre, sagde Jan Pytlick.

For Københavns vedkommende er nogle af de spillere, der har påtaget sig en endnu større rolle, Jenny Alm og Kelly Dulfer. Alm er holdets topscorer, men hendes tid på håndboldbanen nærmer sig sin afslutning. Efter sæsonen stopper hun i København og med håndbold i det hele taget.