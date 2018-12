Skæbnen indhenter korrupt afrikansk fodboldleder

I 2011 var Mohamed Bin Hammam kandidat til præsidentvalget i Fifa, og han forsøgte at betale sig til at blive valgt. Blandt andet modtog præsidenten i Gambias Fodboldforbund penge under bordet. Det koster nu den tidligere fodboldpræsident i Gambia fire års udelukkelse fra al fodbold, at han tog mod pengegaverne. (Arkivfoto).