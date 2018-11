Skadet Warriors-stjerne øjner comeback inden topbrag i NBA

Stephen Curry har misset Golden State Warriors' seneste ti kampe, men kan snart være klar til at spille igen.

De forsvarende NBA-mestre fra Golden State Warriors kan snart glæde sig over at have stjernen Stephen Curry tilbage på holdet.

Den 30-årige Warriors-stjerne forventes således at træne uden begrænsninger sammen med holdkammeraterne tirsdag. Og han kan potentielt gøre comeback i verdens bedste basketball-liga allerede torsdag.

Her står Warriors over for formstærke Toronto Raptors.

Det canadiske mandskab topper Eastern Conference og har vundet 17 ud af sine 21 kampe i den indeværende sæson.

Og Warriors kan meget vel få brug for Curry. Warriors, der har vundet tre af de seneste sæsoners fire NBA-mesterskaber, har nemlig leveret usædvanligt svingende præstationer i Currys fravær.

Blandt andet blev det til fire nederlag i træk, før holdet kom tilbage på sporet med sejre over Portland Trail Blazers og Sacramento Kings.

I alt har holdet vundet 14 ud af sine 21 kampe i sæsonen.

Curry vendte så småt tilbage til træning mandag. Og ifølge træner Steve Kerr ser det godt ud for Warriors-skytten.

- Alt i alt var det positivt. Han prøver bare at komme ind i sin rytme og på at finde sin form, og han gør det godt, siger Steve Kerr.

Stephen Curry har to gange vundet prisen som NBA's mest værdifulde spiller. Han havde også gang i en forrygende sæsonstart og scorede således næsten 30 point per kamp i sæsonens første 12 kampe.