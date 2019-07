Skadet Viktor Axelsen er ude på ubestemt tid

Badmintonspilleren Viktor Axelsen kommer ikke til at spille turneringer igen lige foreløbig.

Det skriver han på Twitter.

Eksverdensmesteren i herresingle oplyser, at han i de seneste uger har oplevet vedvarende smerter i sit ene ben.

- Efter at jeg er blevet tilset af flere specialister, er jeg blevet rådet til ikke at spille med i turneringer i øjeblikket, skriver han.

25-årige Viktor Axelsen, der vandt VM for to år siden, måtte for nylig melde afbud til European Games på grund af astmaproblemer.

Han havde set frem til at spille med ved Indonesia Open og Japan Open i henholdsvis Jakarta og Tokyo i de kommende uger, men det bliver der altså ikke noget af.

- Jeg er mere end skuffet, og jeg ved ikke, hvor længe jeg kommer til at være ude.

- Men bare rolig. Jeg vil gøre alt for at komme tilbage så hurtigt som muligt, bedre og stærkere end før, skriver Viktor Axelsen.

Indonesia Open spilles fra 16. til 21. juli, mens Japan Open bliver afviklet fra 23. til 28. juli.

Derefter er der cirka tre uger til dette års VM, der afholdes i Basel fra 19. til 25. august.

Viktor Axelsen har været en af de helt store medaljeslugere for dansk badminton de senere år.

Han slog igennem i 2010, hvor han vandt VM-titlen for juniorer.

I 2014 hentede han bronze ved VM på seniorplan, og to år senere opnåede han samme karat medalje ved OL i Rio, inden det altså blev til den helt store triumf ved VM i 2017.

Viktor Axelsen ligger i øjeblikket nummer fem på verdensranglisten, men har tidligere i karrieren været oppe som nummer et.