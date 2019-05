Skadet Kasper Søndergaard er ude resten af sæsonen

Håndboldklubben Skjern må undvære erfarne Kasper Søndergaard i DM-semifinalereturen mod GOG.

Søndergaard har pådraget sig en skade i lysken og er ude i resten af sæsonen.

Det oplyser Skjerns assistenttræner, Henrik Kronborg, til TV2 Sport.

- Status er, at Kasper har fået en fiberskade oppe omkring lysken og desværre ikke kommer til at spille mere i denne sæson, som det ser ude lige nu.

- Først og fremmest er det rigtig ærgerligt for Kasper, at han ikke kan være med i de afgørende kampe. Det vil han rigtig gerne. Og så betyder det også, at vi kommer til at mangle en ressource på holdet til at kunne aflaste i angrebet og byde ind i nogle situationer, siger Skjern-assistenten.

37-årige Kasper Søndergaard, der har spillet i Skjern siden 2011, blev skadet i den første DM-semifinale mod GOG, hvor Søndergaard scorede et enkelt mål.

Den kamp tabte Skjern med tre mål, og det forsvarende mesterhold er derfor tvunget til at vinde søndagens returopgør på hjemmebane.