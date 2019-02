Skadet Brøndby-spiller går glip af hele foråret

Når den nye, midlertidige træner Martin Retov i de kommende uger og måneder skal forsøge at at få Brøndby tilbage på sporet, bliver det uden hjælp fra midtbanespilleren Kasper Fisker.

Fisker har i noget tid forsøgt at komme sig over et træthedsbrud i den ene fod, men nu er det blevet nødvendigt at operere.

Prognosen lyder på en pause på 10-12 uger, og derfor er Fisker ukampdygtig i resten af denne sæson, meddeler Brøndby på sin hjemmeside.

- Det er selvfølgelig superærgerligt, for jeg vil rigtig gerne spille fodbold og hjælpe holdet og Brøndby IF i den situation, vi står i nu, men nu må jeg hjælpe holdkammeraterne fra sidelinjen og i træningslokalet, så godt jeg kan, siger Kasper Fisker.

Den 30-årige midtbanespiller var en vigtig brik på sidste års sølvhold, men denne sæson har været mere ujævn.

Kasper Fisker er noteret for ti superligakampe og har ikke spillet fuld tid i nogen af dem. Han var senest på banen 9. december, da han fik otte minutter i 2-1-sejren på udebane over Vejle.