Skaderamt United-hold må undvære Pogba mod Leicester

Skaderne vælter ned over Manchester United, inden storklubben lørdag møder Leicester i Premier League.

Senest er det gået ud over den franske verdensmester Paul Pogba, der ikke er blevet klar efter at have forvredet en ankel mod Southampton for to uger siden.

Pogba var af samme årsag ikke på banen i Frankrigs to EM-kvalifikationskampe i den netop overståede landsholdspause.

Han er langt fra den eneste, som manager Ole Gunnar Solskjær må se bort fra i mødet med Kasper Schmeichel og co.

Luke Shaw, Diego Dalot, Anthony Martial og Eric Bailly er med sikkerhed ude, mens Jesse Lingard og Aaron Wan-Bissaka er tvivlsomme.

De to sidstnævnte meldte afbud til det engelske landshold, der mødte Bulgarien og Kosovo i EM-kvalifikationen.

- Der har været travlhed i behandlingsrummet, og det er der stadig. Vi ved ikke helt, hvem vi har til rådighed, siger Ole Gunnar Solskjær ifølge AFP.

Manchester United har kun vundet en af sæsonens første fire kampe i Premier League.

Umiddelbart før landsholdspausen måtte holdet nøjes med 1-1 på udebane mod Southampton.

United har fem point, hvilket er tre færre end lørdagens modstander, der efter to sejre og to uafgjorte er på tredjepladsen i tabellen.

- Leicester er altid en hård modstander. Det er en klub, der stræber efter at slutte i top-4, har gode spillere og en topmanager, siger Solskjær.

- Brendan Rodgers' (Leicester-manager, red.) hold spiller altid god fodbold, så vi skal spille godt for at få tre point, lyder det fra United-manageren.