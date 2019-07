Skaderamt Froome vinder Vueltaen i 2011 fra sygesengen

Chris Froome er vinder af Vuelta a España 2011.

Det er ikke en tastefejl. Den britiske cykelrytter får tildelt sejren otte år efter det spanske grand tour-løb, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det sker, efter at Den Internationale Cykelunion (UCI) for en måned siden fandt den nu 38-årige spanier Juan Jose Cobo skyldig i brug af doping, efter at man fandt uregelmæssigheder i Cobos biologiske pas mellem 2009 og 2011.

Cobo, der kørte sin sidste sæson som professionel tilbage i 2014, blev idømt tre års karantæne med tilbagevirkende kraft.

Han havde en måned til at appellere UCI's beslutning til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Det er ifølge Reuters ikke sket, og derfor er Froome blevet tildelt sejren i Vueltaen i 2011.

Sejren bringer Froome op på syv samlede grand tour-sejre og betyder samtidig, at han bliver den første brite til at vinde en grand tour i stedet for Bradley Wiggins, der vandt Tour de France i 2012.

Froome er i øjeblikket i gang med at komme sig over det styrt, der i juni var tæt på at koste ham livet.

Han deltager derfor ikke i det igangværende Tour de France, men er i stedet ved at genoptræne.

Uheldet skete 12. juni under en træningstur forud for en etape i Criterium du Dauphiné.

Froome var uheldig, da han med en hastighed på 54 kilometer i timen tog en hånd af styret for at pudse næse. I samme øjeblik hev et vindstød fat i britens forhjul og slyngede ham ind i en mur.

Han fik konstateret brud flere forskellige steder på kroppen og fortalte efterfølgende, at han var heldig at være i live.

Kirurgen Remi Philippot, der opererede briten gennem fire timer, slog efterfølgende fast, at Froome kan se frem til fire til seks måneders pause.