Skade til japaner hjælper Djokovic hurtigt i semifinale

Cirka tre kvarter skulle serberen Novak Djokovic bruge på at blive klar til semifinalen i grand slam-turneringen Australian Open.

Den korte kamp skyldtes, at japaneren Kei Nishikori måtte trække sig på grund af en lårskade.

På det tidspunkt havde Djokovic vundet 6-1 i første sæt og førte 4-1 i andet sæt. Serberen ærgrede sig over, at kampen ikke kunne afvikles på mere fair vilkår, men glæder sig også over en kort arbejdsdag.

- Jeg håber, at Kei får det godt igen, og at det ikke er noget alvorligt. Jeg beklager til alle, at det ikke blev en længere kamp, siger Djokovic til de fremmødte tilskuere.

- Det her var faktisk, hvad min læge havde anbefalet mig efter en lang kamp for to dage siden: Jeg skulle ikke bruge for meget tid på banen, siger Djokovic, der mandag spillede fire sæt i ottendedelsfinalen mod Daniil Medvedev.

Imellem de to sæt blev Nishikori tilset af en læge, og den ottendeseedede japaner spillede videre.

På banen blev han dog udspillet og valgte siden at trække sig, da hans lår blev ved med at genere ham.

Topseedede Djokovic skal i semifinalen møde franskmanden Lucas Pouille, der tidligere onsdag slog Milos Raonic.

Selv om Djokovic på forhånd er regnet som stor favorit i den kamp, advarer han sig selv mod at tage en sejr for givet.

- Jeg ser frem til en god kamp. Det er hans første grand slam-semifinale, men han har tidligere slået Rafael Nadal og taget andre store skalpe, så jeg forventer, at han vil spille med stor selvtillid, siger Novak Djokovic.

Ender Djokovic med at vinde titlen i Melbourne, bliver han den første med syv herresingletitler i Melbourne.