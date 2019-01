Skade og karantæne rammer kroatisk Liverpool-stopper

Liverpools Dejan Lovren er skadet de kommende uger og skal afsone karantæne for Kroatien.

Det er ikke den bedste fodbolduge, som kroaten Dejan Lovren befinder sig i.

Således er han både blevet ramt af en skade, der holder ham ude i flere uger, samt en karantæne i landsholdsregi.

Mandag kom ugen skidt i gang, da Lovren allerede efter seks minutter måtte udgå for Liverpool i FA Cup-kampen mod Wolverhampton, som Liverpool tabte 1-2.

Og kroaten kommer ikke på banen lige foreløbig. På et pressemøde fredag fortalte Liverpool-manager Jürgen Klopp, at Lovren med sikkerhed er ude i lørdagens ligakamp mod Brighton.

På grund af en forstrækning ventes Lovren først tilbage i slutningen af januar, lød det fra den tyske manager.

Også Joe Gomez er ude, mens Joel Matip er tvivlsom, så Klopp har udfordringer med at finde en makker til Virgil van Dijk i midterforsvaret.

Fredag blev Lovren idømt en karantænedag af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for at have fornærmet Spanien i en video efter en landskamp, hvor Kroatien slog Spanien 3-2 i november.

Det betyder, at Lovren har karantæne, når Kroatien 21. marts spiller sin første kamp i EM-kvalifikationen mod Aserbajdsjan.

Lovren og Kroatien nåede sidste sommer VM-finalen, som holdet tabte til Frankrig.