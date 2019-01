Den olympiske mester i damesingle i badminton, Carolina Marín, kommer ikke i kamp igen lige foreløbig.

Den 25-årige spanier har revet det forreste korsbånd i højre knæ over, og der venter hende nu en pause på mellem seks og ni måneder. Det bekræfter hendes danske træner, Anders Thomsen, over for TV2 Sport.

Dermed vil hun være fraværende ved All England i marts, og det er tvivlsomt, om hun når at blive klar til at forsvare sin titel som verdensmester i august.

Tirsdag skal spanieren gennem en operation, før det hårde arbejde begynder.

- Allerede fra næste uge skal vi i gang med at genoptræne og få hende tilbage i topform. Så har vi lang tid til at forbedre nogle småting hist og pist, specielt teknisk.

- Så man kan sige, at det positive er, at vi får tid til noget, vi ellers ikke havde tid til. Men det bliver et stort stykke arbejde at få hende tilbage i topform, siger træner Anders Thomsen til TV2 Sport.

Med Carolina Marín ude er der i endnu højere grad lagt op til asiatisk dominans i damesingle. Marín ligger nummer fire i verden og har i flere år været den eneste europæiske spiller i damernes top.

Top-10 på verdensranglisten består af otte spillere fra asiatiske lande samt Carolina Marín og amerikaneren Zhang Beiwen (nummer ni), der tidligere repræsenterede Singapore.

På pladserne fra 11-20 er der også otte damesingler fra asiatiske lande samt canadieren Michelle Li og danske Mia Blichfeldt.