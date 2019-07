Skade i sidstetræningskamp: Næsby vandt sikkert, men mistede en spiller

- Jeg synes, vi spillede en okay kamp. Til tider var det lidt usammenhængende, men der var også nogle ok sekvenser ind imellem. Det er meget normalt, at det nogle gange er sådan i opstartsfasen, forklarede Næsbys cheftræner, Kristoffer Hedegaard Johannsen, efter kampen.

Topper ikke i første kamp

Flere af de andre hold i 2. division har snakket om, at en del af sidste uge skal gå på en smule nedtrapning til træningen, inden det hele går løs om en uge, men der er Næsby ikke nødvendigvis helt enige.

- Jeg synes ikke, man skal være bange for at skubbe lidt på i den sidste uge, inden sæsonen begynder. Vi kommer alligevel ikke til at toppe i første spillerunde, og det er der ikke nogle hold, der gør, siger Kristoffer Hedegaard Johannsen.

Selvom spillertruppen i Næsby er ved at være der formmæssigt, er der stadig et par spørgsmålstegn i truppen, som holdet håber at have svar på inden 3. august.

- Marcus de Claville har døjet lidt med en muskelskade, som han stadig ikke er helt klar fra. Og mod Marienlyst i dag faldt Rasmus Espersen uheldigt ned på sin skulder, så han måtte gå ud. Vi venter stadig på svar på, hvordan hans skulder har det, men udover det så er holdet klar til at spille.

Næsby skal i år spille i 2. divisions-pulje med Dalum og Middelfart, der sammen udgør den fynske trio i den tredjebedste række.