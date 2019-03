Skade i lysken får LeBron James til at stoppe sæson før tid

LeBron James skal bruge tiden på at hele ordentligt, siger LA Lakers i en udtalelse lørdag.

Lørdag kunne Los Angeles Lakers meddele, at stjernespilleren LeBron James afslutter sin første sæson med klubben i den amerikanske basketliga NBA før tid.

De tilbageværende kampe bliver altså uden James, der skal bruge tiden på at komme sig over en skade.

- Efter at have konsulteret holdets læger og medicinske personale har vi besluttet at holde LeBron ude resten af sæsonen, siger Lakers' ledelse i en udtalelse.

- Denne beslutning giver hans lyske tid til at hele fuldstændig, og det er det bedste for både LeBrons og holdets fremtidige succes.

James fik skaden under et opgør i december med Golden State Warriors, og det er én af de første alvorlige skader i hans mangeårige karriere.

Skaden førte til udeblivelse fra 17 kampe, inden han var retur 31. januar. At Lakers i denne periode ikke formåede at nå playoff er blevet tilskrevet James' manglende tilstedeværelse på banen.

Fredag var han dog med, da Lakers slog Charlotte Hornets 129-115. James blev topscorer med 27 point.

Men det bliver altså hans sidste optræden foreløbig.

Det er første gang, at LeBron James ikke spiller med i postseason siden 2005.