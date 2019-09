Skår i glæden: Odense-profil skadet i sejr

Således lykkedes det først for Odense Håndbold at komme foran efter 25 minutters spil ved stillingen 8-9, hvilket var udbygget til 10-12 ved pausen i en målfattig første halvleg.

Viborgs nummer 12, Anna Kristensen, stod en fantastisk halvleg, og sammen med Line Haugsted og Carin Strömberg udgjorde de et fortrinligt bolværk foran Viborg-målet.

Om det var det passionerede Viborg-publikum, der rystede Odenses offensiv vides ikke, men favoritterne fra Odense havde store problemer med at finde frem til netmaskerne i de første 30 minutter af kampen.

Indløbende var flot koreograferet med flag, grøn løber, blinkende lys og røgmaskine, og bag det ene mål sørgede en håndfuld Viborg-fans for, at Odense aldrig fik ro i deres angrebsspil i første halvleg.

Til gengæld var de grønne trøjer blevet trukket over hovederne tirsdag aften i hallen på Tingvej i Viborg, hvor man oplevede en flig af den gamle håndboldklubs storhedstid.

Odense Håndbold måtte dog undvære en væsentlig del af den orange hær, da Odenses fangruppering, Inferno, op til kampen havde meldt ud på Facebook, at den fælles bustur til Viborg var aflyst, da for mange af de trofaste fans fortsat var på ferie.

Håndbold: Odense Håndbold skulle tirsdag aften forsøge at rejse sig efter weekendens nederlag til Team Esbjerg.

Ligaen Kampens gang: 3-2, 4-2, 5-3, 6-6, 8-9, (10-12), 11-17, 14-18, 15-21, 19-25, 22-27, 23-31. Mål: Stine Jørgensen 5, Nathalie Hagman 5, Nadia Offendal 5, Nycke Groot 4, Ingvild Bakkerud 4, Trine Østergaard 3, Mie Højlund 2, Freja Cohrt 2, Kathrine Heindahl 1. Bedste spiller: Stine Jørgensen Udvisninger: Odense Håndbold: 1 Advarsler: Freja Cohrt, Sara Hald, Jan Pytlick (træner for Odense Håndbold) Dommere: Michael Søgaard og Thomas Kalisz Nielsen Tilskuere: 1454 Odense Håndbolds næste kamp: Fredag 6. september mod Randers HK hjemme i Odense Idrætspark klokken 19.00

Mie Højlund hjulpet fra banen

Pausen havde Odense Håndbold tydeligvis brugt på at indstille sigtekornet.

En storspillende Anna Kristensen i Viborg-målet blev fra anden halvlegs start skudt i sænk, hvor Stine Jørgensen, Trine Østergaard og Mie Højlund vågnede op til dåd.

Blot 5 minutter inde i halvegen lød stillingen derfor på 11-17 til Odense, og derfor tydede det på, at Odense ville køre sejren stille og roligt hjem.

Desværre for fynboerne skulle anden halvleg udvikle sig dramatisk.

Godt halvvejs i halvegen modtog cheftræner Jan Pytlick et gult kort for brok, og med 10 minutter igen røg én af Odenses helt store stjerne i gulvet.

I et angreb stødte Mie Højlund sammen med Viborgs forsvarspiller Carin Strömberg, hvilket efter lod hallen i tavshed.

Det unge stjerneskud tog sig voldsomt til sin venstre ankel, som hun i små fem minutter fik behandlet på banen, imens Carin Strömberg hurtigt kunne rejse sig igen.

Efterfølgende blev Mie Højlund hjulpet fra banen af assistent Karen Brødsgaard og fysioterapeut Alexander Oxlund, hvorefter hun tilbragte resten af kampen liggende på ryggen ude ved Odense-bænken.

Fra sidelinjen kunne 21-årige Mie Højlund se, hvordan hendes holdkammerater kørte sæsonens første sejr i ligaen i hus med en sejr på 31-23.

Ifølge Jan Pytlick var manglende tålmodighed skyld i, at Odense-offensiven havde det svært i første halveg.

- Vi var simpelthen for utålmodige. Vi brugte alt for få afleveringer i vores angrebspil, hvilket gjorde det svært for os i afslutningsspillet, sagde Jan Pytlick efter kampen.

Odense-chefen turde efter kampen ikke at spå om omfanget af Mie Højlunds skade, men han lod sig forstå, at han ikke troede på en mere alvorlig skade.

Med eller uden Mie Højlund skal Odense Håndbold igen i aktion allerede fredag 6. august, hvor Randers HK venter i Odense Idrætshal klokken 18.30.