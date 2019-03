Sindssyg kamp: Odense tager sejr og kvartfinale med 20 sekunder tilbage

De mange fejl tvang Jan Pytlick til en tidlig timeout for at få styr på spillet. Og timeouten virkede, for efterfølgende kom Odense stormende tilbage i kampen.

Odense startede med Mie Højlund flankeret af Susanne Madsen og Ingvild Bakkerud på bagspils-pladserne. Og det fungerede slet ikke for dem i starten. I angrebet flød det med tekniske fejl de første minutter, som København straffede, så københavnerne ret hurtigt slog et lille hul på tre mål ned til værterne.

- Nadia har et problem i skulderen, så selvom hun varmede lidt op, så vidste vi godt hun ikke kunne spille, men vi håber hun er tilbage indenfor omkring 10 dage. Stine har stadig lidt problemer med akillessenen (hun missede kampen onsdag, og spillede ikke meget mod Brest for en uge siden, red. ), men hun skulle også være tilbage indenfor en overskuelig fremtid, sagde Odense HC cheftræner, Jan Pytlick.

Mie Højlund havde i perioder lidt blandet succes, men spillede en stor kamp og kom ofte igennem, når holdet havde brug for et mål. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Redningskvinde Wester

Fra anden halvlegs begyndelse gik der igen lidt rust i Odenses offensiv.

Holdet tabte de første 13 minutter af anden halvleg med 7-3.

Men i store perioder af kampen virkede det til, at Københavns bagspillere havde svært ved at finde løsninger på Odense-defensiven. Ofte blev det til halve indspils forsøg eller holdets store spiller på dagen, Kelly Dulfer, der var tvunget til at skyde udefra, fordi holdet nærmede sig passivt spil.

Og så havde Odense en stensikker sidste skanse i målet, hvor Tess Wester stod en eminent kamp, der endte med en redningsprocent på 40.

Som en tro kopi af første halvleg tog Jan Pytlick endnu en timeout, og tre minutter senere stod de to hold igen lige.

Men kampen var langt fra slut. Odense kom foran 20-19, men derfra tog København igen initiativet. De var tætte på at tage en afgørende tomåls-føring, men på kontra stod Odenses redningskvinde, Tess Wester i vejen og snuppede bolden.

Men presset var stadig på Odense. Hver gang holdet udlignede, svarede København igen med en hurtig midte. Det pressede Odense, der i den periode gerne ville lave to forsvar-angrebs udskiftninger. Efter København var hoppet på 22-23 tog Jan Pytlick konsekvensen. Han bad Susanne Madsen om også at dække op, fordi holdet simpelthen ikke kunne nå at lave deres udskiftninger.

Ved 23-23 til sidst tog Odense en timeout. I angrebet efter nærmede de sig passivt spil, da Ingvild Bakkerud, trods en skidt kamp i angrebet, hoppede op og bankede bolden i nettet.

Københavns sidste angreb blev et kaos, der endte i Odense-forsvarets parader, og pludselig kunne Kathrine Heindahl lukke kampen på kontra til 25-23.

- Det er svært at sætte ord på. Det er fuldstændig fantastisk, og der blev fightet for hver meter. Vi har været pressede, og jeg er imponeret over, at vi får rettet så hurtigt til, sagde Freja Cohrt, der var perfekt på sine fire skud i kampen, hvortil Jan Pytlick tilføjede:

- Først og fremmest tak til publikum. Den kulisse, de skabte i dag, var med til at bære os frem til sejr. Det var helt vildt, og det stressede jo også København meget. Det var så fedt at opleve den gnist og tænding. Publikum vandt kampen, det gjorde de.