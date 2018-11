Simon Kjær gør comeback med førsteplads til Sevilla

Simon Kjær var tilbage på fodboldbanen søndag, da den danske landsholdsanfører gjorde comeback for Sevilla.

Det skete, da holdet fra Andalusien hjemme vandt en smal sejr på 1-0 over Valladolid i opgøret i Primera Division.

De tre point var dog kærkomne, da Sevilla spillede sig på førstepladsen i ligaen foran Barcelona, som sent lørdag delte med 1-1 ude mod Atlético Madrid.

Lørdagens uafgjorte resultat betød, at Sevilla med en sejr ville knibe sig forbi både Atlético og Barcelona.

Simon Kjær var senest i kamp 28. oktober, da han måtte trække sig med sin skade efter 24 minutter mod Huesca.

Derfor var landsholdsanføreren heller ikke med i de to seneste landskampe for Danmark mod Wales og Irland i Nations League.

Simon Kjær var med fremme efter 12 minutter og kom til en mulighed på et hovedstød, men bolden strøg over Valladolids mål.

Efter en halv time kom scoringen så til hjemmeholdet.

André Silva fik lov at stå umarkeret, og han headede bolden i mål til 1-0 efter en fremragende aflevering fra Pablo Sarabia.

Med et kvarter igen havde gæsterne bolden i nettet, men scoringen blev annulleret for offside.

Sevilla-keeper Tomás Vaclík måtte anstrenge sig til det yderste for at redde et forsøg fra gæsterne i slutminutterne, men Simon Kjær og co. holdt stand og sikrede sig topplaceringen.

Sevilla har otte sejre, to uafgjorte kampe og tre nederlag indtil videre i sæsonen.